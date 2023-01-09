Сборная Португалии на чемпионате мира 2022 года остановилась на стадии четвертьфинала, где несколько неожиданно проиграла сборной Марокко. Уже после этого было сообщено, что главный тренер команды Фернанду Сантуш покинет свой пост.

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9 января 2023 года главным тренером сборной Португалии был назначен Роберто Мартинес. Испанский наставник тоже был на чемпионате мира – тренировал сборную Бельгии. Но потерпел с ней фиаско. Команда не сумела выйти из группы, где ее соперниками были Хорватия, Марокко и Канада. Хотя за четыре года до этого бельгийцы доходили в полуфинал чемпионата мира.

При этом Фернанду Сантуш, возглавивший сборную Португалии в 2014 году, в 2016 году выиграл с ней чемпионат Европы. А также побеждал в Лиге наций в 2019 году. Его контракт действовал до конца 2024 года. Но соглашение с ним решили расторгнуть раньше.

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш объяснил это тем, что команда могла закончить так называемый цикл с предыдущим тренером. Но он решил, что сборная нуждается в начале нового цикла с прицелом на ЧМ-2026 года. Все это в контексте того, что Португалия подала заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Украиной и Испанией. Так что футбольная федерация нуждается в успешных выступлениях для привлечения дополнительных спонсоров. И уверена, что именно Мартинес позволит сборной удачно выступить на ЧМ-2026. Следовательно и контракт с ним подписали всего на четыре года.