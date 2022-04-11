Правда произошло это только после того, как в сети разразился скандал из-за поступка россиянина. Возник же он потому, что в воскресенье, 10 апреля, во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу в португальском Портимау Артем Северюхин решил показать нацистское приветствие. При этом жест насколько развеселил его, что он даже расхохотался на подиуме.

Стоит отметить, что Северюхин хоть и россиянин, но выступает с итальянской лицензией (под ее флагом) и за шведскую команду.

К теме Послал мне сердце, – мама гонщика из России нашла оправдание нацистскому приветствию сына

Такой поступок гонщика возмутил сеть. Но организаторы решили сначала ее проигнорировать, закрыв комментарии в соцсетях. Но это не помогло. Со временем Международная автомобильная федерация все же была вынуждена заявить, что начинает расследование этого дела.

И только после этого на поступок гонщика отреагировала шведская команда Ward Racing. На следующий день после инцидента в команде заявили, что расторгают с ним контракт.

Кроме того, Ward Racing отметили, что они с первого дня выступали против военного вторжения России в Украину, а также поддерживают украинских переселенцев – три украинских семьи путешествуют с командой.

Сам Северюхин тоже записал видео, где заявил, что хотел только передать "итальянское приветствие" своей команде. А вот как так случилось, что это "итальянское приветствие" переросло в нацистское приветствие – он и сам не понимает.