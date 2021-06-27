Вася, ты просто космос, – Усик эмоционально поддержал Ломаченко после победы над Накатани

27 июня 2021 , 13:52
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Источник:

инстаграм lomus_official

Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня нокаутировал Масайоши Накатани в Лас-Вегасе. Александр Усик поздравил земляка с досрочной победой.

Безудержные эмоции Усика

Александр Усик не только публично в своем инстаграме поздравил Василия Ломаченко с победой. Сразу после боя боксер позвонил земляку по видеосвязи.

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Братюничка, я тебя обожаю. Вася, ты просто космос. Умничка, я тебя обожаю,
– сказал Усик.

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Автор: Софія Кулай