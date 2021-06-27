Вася, ты просто космос, – Усик эмоционально поддержал Ломаченко после победы над Накатани
27 июня 2021 , 13:52Читати новину українською
Источник:инстаграм lomus_official
Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня нокаутировал Масайоши Накатани в Лас-Вегасе. Александр Усик поздравил земляка с досрочной победой.
Безудержные эмоции Усика
Александр Усик не только публично в своем инстаграме поздравил Василия Ломаченко с победой. Сразу после боя боксер позвонил земляку по видеосвязи.
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Братюничка, я тебя обожаю. Вася, ты просто космос. Умничка, я тебя обожаю,
– сказал Усик.
Усик поздравил Ломаченко с победой: видео
Ломаченко победил Накатани: главное
- Ломаченко и Накатани провели на ринге 9 раундов. Японец сумел подняться на ноги после нокдауна в 5 раунде. А вот в 9 раунде Масайоши второй раз продолжить бой не смог.
- Последствия драки остались у обоих боксеров. У Ломаченко был рассечен лоб, а японский боец имел гематому. Эта победа стала первой для Василия после поражения от Теофимо Лопеса.
- После противостояния Василий в очередной раз попросил Лопеса провести реванш. Сторона американского боксера тоже изменила свое мнение и заговорила о втором бое.