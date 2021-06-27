Нестримні емоції Усика
Олександр Усик не лише публічно у своєму інстаграмі привітав Василя Ломаченка з перемогою. Відразу після бою боксер зателефонував земляку по відеозв'язку.
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Братюнічка, я тебе обожнюю. Вася, ти просто космос. Розумничка, я тебе обожнюю,
– сказав Усик.
Усик привітав Ломаченка з перемогою: відео
Ломаченко переміг Накатані: головне
- Ломаченко та Накатані провели на ринзі 9 раундів. Японець зумів підійнятись на ноги після нокдауну у 5 раунді. А от у 9 раунді Масайоші вдруге продовжити бій не зміг.
- Наслідки бійки залишились в обох боксерів. У Ломаченка був розсічений лоб, а японський боєць мав гематому. Ця перемога стала першою для Василя після поразки від Теофімо Лопеса.
- Після протистояння Василь вкотре попросив Лопеса провести реванш. Натомість сторона американського боксера теж змінила свою думку та заговорила про другий бій.