Пенсия уже не за горами: Ломаченко готовится к уходу из бокса
Источник:LUCKYPUNCH
Василию Ломаченко не удалось даже со второй попытки стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. После поражения от Дэвина Хейни украинский боксер отдыхает от бокса.
На заседании рейтингового комитета была затронута тема будущего Василия Ломаченко. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Варкарсель рассказал, что ему известно о планах боксера с пророссийскими религиозными взглядами.
Следует узнать Двойное шоу: есть ли в контракте боя Усик – Фьюри место реванша
Варкарсель: У меня есть определенные сомнения, но посмотрим
Глава ассоциации несколько неожиданно заговорил о конце профессиональной карьеры бывшего чемпиона мира. Однако Варкарсель признался, что сомневается в том, воплотятся ли эти слова о пенсии в ближайшее время.
Мне говорили, что Ломаченко будет уходить из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим,
– заявил Варкарсель.
Отметим, что в августе 2023 промоутер Боб Арум заявил, что возвращения Ломаченко в ринг следует ожидать в начале 2024 года. Василий проведет титульный бой, но его соперником точно не будет Шакур Стивенсон.
- Напомним, что в травме 2023 провел свою вторую попытку стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Соперником украинца был действующий абсолют из США Девин Хейни. Поединок держал все 12 раундов, а поклонники Ломаченко должны были остаться довольны уровнем бокса 35-летнего спортсмена.
- Однако судьи решили иначе, единогласно отдав победу американцу. Таков результат освистали зрители на трибунах. Достаточно спорное решение было вынесено рефери поединка, ведь Хейни ничем не удивил на ринге.
- После боя Ломаченко заявил, что хотел провести реванш против Девина, но тот ни за что не согласится на вторую встречу. По его мнению, американец просто трус, который боится поражения Украинская сторона подала обжалование, которое не принесло никакого результата.
- С того момента Василий больше не выходил в ринг и отказался боксировать в 2023 году.