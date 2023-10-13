Пенсия уже не за горами: Ломаченко готовится к уходу из бокса

Василию Ломаченко не удалось даже со второй попытки стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. После поражения от Дэвина Хейни украинский боксер отдыхает от бокса.

На заседании рейтингового комитета была затронута тема будущего Василия Ломаченко. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Варкарсель рассказал, что ему известно о планах боксера с пророссийскими религиозными взглядами.

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Варкарсель: У меня есть определенные сомнения, но посмотрим

Глава ассоциации несколько неожиданно заговорил о конце профессиональной карьеры бывшего чемпиона мира. Однако Варкарсель признался, что сомневается в том, воплотятся ли эти слова о пенсии в ближайшее время.

Мне говорили, что Ломаченко будет уходить из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим,

– заявил Варкарсель.

Отметим, что в августе 2023 промоутер Боб Арум заявил, что возвращения Ломаченко в ринг следует ожидать в начале 2024 года. Василий проведет титульный бой, но его соперником точно не будет Шакур Стивенсон.