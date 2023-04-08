"Предложил 70 на 30": Вирастюк потролил Усика после срыва поединка против Фьюри - фото

Бывший стронгмен встретился с Александром и в шутку заявил о готовности дать бой боксеру. Василий в 2004 году был признан "сильнейшим человеком мира".

Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли

По теме Плохая копия Мохаммеда Али: Усик сравнил скандального Фьюри с легендой бокса

В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. После этого Усик взял паузу в тренировке и отправился домой в Киев.

Там боксер встретился с известным стронгменом Василием Вирастюком, который в 2004 году получил титул "Самый сильный человек мира". Бывший спортсмен и действующий народный депутат поделился общим снимком с Усиком и потролил нашего чемпиона.

Предложил Саше 70 на 30. Единственный взгляд в мире, который он не выдерживает,

– написал Вирастюк.

Таким образом, Василий намекнул на дерзкое заявление Тайсона Фьюри, требовавшего нечестное распределение призовых за бой с Усиком в попытке сорвать поединок. Усик тогда согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов в помощь Украине.

Читайте также Усик поедет в Британию: украинский чемпион высказался о предстоящем поединке с Дюбуа

Впрочем, как оказалось, британец не собирался даже за такой подарок выходить на ринг. Теперь Усик должен провести защиту титула WBA против Даниэля Дюбуа.

Важно знать. Александр Усик провел 20 поединков на профессиональном уровне и все выиграл. В настоящее время он является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. В свою очередь, на счету Дюбуа тоже 20 боев, из которых он выиграл 19.