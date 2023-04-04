Чрезмерная тщеславие и жадность "Цыганского короля" помешали организовать бой за абсолютное чемпионство в хевивейте с Александром Усиком. Следующее окно возможностей может появиться не скоро.

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Усик: Королю не надо кричать, что он король

Обладатель чемпионских титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, как он реагировал на оскорбления со стороны наглого Фьюри.

Ну вот там "реббит". Как ты говоришь – другое. "70 на 30, я – король. Я все делаю. Благодаря мне все это". Я не реагирую на это. Я понимаю, что это ментальная игра какая-то идет. Король не кричит, что он король. Король он король. И королю не надо кричать, что он король,

– сказал Усик.

Неудачная копия Мохаммеда Али

Эксцентричный Фьюри постоянно провоцировал Усика обзывая его "кроликом" или "бомжом". Впрочем, этот словесный поток никак не действовал на украинца. Более того, таким образом "Цыганский король" нивелировал свой титул чемпиона.

Ну откуда "реббит" пошел? Когда пресс-конференция по Тони Белье была, он говорил: "Это монстр", а я: "Да нет, ай'м вайт реббит". И это и кажется просто начал. Он сильно пытается копировать великого Мухаммеда Али, но копия очень плохая,

– рассказал Усик.