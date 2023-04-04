Бой за абсолют против Тайсона Фьюри сорвался, так что все мысли Александра Усика теперь о предстоящем поединке. Как известно, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение относительно следующего соперника украинского боксера.

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Усик ждет встречи с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик в восторге от возможной встречи с Даниэлем Дюбуа. Любопытно, что бой мог состояться в день, на который был запланирован поединок с "Цыганским королем".

"Первой стоит WBA, это Дюбуа. Мы думали отбоксировать 29 апреля, но мы знаем, что у него травма колена. Потом хотели сделать в варианте изменения, чтобы в первую очередь вышла IBF, но это все рабочие моменты, и там что-то не получилось.

Наверное, это будет Дюбуа в конце лета. Я не говорю, что это 100% произойдет, но в этом направлении работает команда. И Александр Красюк, и Эгис Климас в этом направлении работают.

Шикарный план – Британия, Дюбуа, вообще класс. Поеду в Великобританию, я ее очень люблю, мне там нравится. Мои первые великие достижения были именно в Британии. В Ливерпуле еще по любителям, затем Лондон, "Атаманы", потом Энтони Джошуа. Это место мне нравится. Мне нравятся фанаты, люди", – рассказал Усик.

Напомним, что свой последний поединок будущий соперник Усика провел 22 декабря 2022 против южноафриканца Кевина Лерена. Дюбуа победил оппонента в третьем раунде, но трижды побывал в нокдауне. Это была первая защита титула регулярного чемпиона мира по версии WBA. Всего на профи-ринге Дюбуа провел 20 поединков, в 19 из которых он одержал победу.