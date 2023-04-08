Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли
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В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. После этого Усик взял паузу в тренировке и отправился домой в Киев.
Там боксер встретился с известным стронгменом Василием Вирастюком, который в 2004 году получил титул "Самый сильный человек мира". Бывший спортсмен и действующий народный депутат поделился общим снимком с Усиком и потролил нашего чемпиона.
Предложил Саше 70 на 30. Единственный взгляд в мире, который он не выдерживает,
– написал Вирастюк.
Таким образом, Василий намекнул на дерзкое заявление Тайсона Фьюри, требовавшего нечестное распределение призовых за бой с Усиком в попытке сорвать поединок. Усик тогда согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов в помощь Украине.
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Впрочем, как оказалось, британец не собирался даже за такой подарок выходить на ринг. Теперь Усик должен провести защиту титула WBA против Даниэля Дюбуа.