Свой пока последний бой Василий Ломаченко провел 21 мая 2023 года, когда решением судей уступил Дэвину Хэйни. В этом бою Ломаченко второй раз упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира.

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Теперь боксер ожидает, кто станет его следующим соперником и когда произойдет это сражение. Его промоутер Боб Арум заявил, что Ломаченко может провести поединок против Джорджа Камбососа. При этом на кону боя будет чемпионский титул по версии IBF.

Эгис Климас во время боксерского форума в Ташкенте поделился своей информацией о предстоящем бою Ломаченко. На вопрос о том, будет ли Ломаченко боксировать против Камбососа в Австралии, Климас ответил "Сейчас титул недоступен". Ведь этот титул по-прежнему принадлежит Дэвину Хэйни, хотя он решил подняться в весовой категории.

Девин Хейни следующий бой решил провести против Реджиса Прогрейса в первом полусреднем весе. При этом свои чемпионские пояса в легком весе Хейни не сделал вакантными. Бой между Хэйни и Прогрейсом состоится 9 декабря 2023 года. От его результата и дальнейших действий Хейни будет понятно, сможет ли Ломаченко провести бой с Камбососом за чемпионский пояс IBF. Ведь если Хейни откажется от защиты чемпионских титулов в легком весе, то Ломаченко и Камбосос будут среди претендентов на них. Австралийский боксер на втором месте в рейтинге IBF, а Ломаченко – третий.

Климас фактически подтвердил, что Ломаченко следующий бой проведет в феврале 2024 года.

"Анонс должен состояться в ближайшие дни", – заявил Эгис Климас.

Ранее Боб Арум заявлял, что они планировали провести бой Ломаченко против Камбососа в декабре, но украинский боксер попросил отдых до конца года. И только после этого он начнет подготовку к следующему бою.