Свой пока последний бой Василий Ломаченко провел 21 мая 2023 года, когда решением судей уступил Дэвину Хэйни. В этом бою Ломаченко второй раз упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира.
Читайте также Ломаченко отказался от рекордного гонорара: известны детали
Теперь боксер ожидает, кто станет его следующим соперником и когда произойдет это сражение. Его промоутер Боб Арум заявил, что Ломаченко может провести поединок против Джорджа Камбососа. При этом на кону боя будет чемпионский титул по версии IBF.
Эгис Климас во время боксерского форума в Ташкенте поделился своей информацией о предстоящем бою Ломаченко. На вопрос о том, будет ли Ломаченко боксировать против Камбососа в Австралии, Климас ответил "Сейчас титул недоступен". Ведь этот титул по-прежнему принадлежит Дэвину Хэйни, хотя он решил подняться в весовой категории.
Климас фактически подтвердил, что Ломаченко следующий бой проведет в феврале 2024 года.
"Анонс должен состояться в ближайшие дни", – заявил Эгис Климас.
Ранее Боб Арум заявлял, что они планировали провести бой Ломаченко против Камбососа в декабре, но украинский боксер попросил отдых до конца года. И только после этого он начнет подготовку к следующему бою.