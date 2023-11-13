Свій поки останній бій Василь Ломаченко провів 21 травня 2023 року, коли рішенням суддів поступився Девіну Хейні. В цьому бою Ломаченко вдруге втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

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Тепер боксер очікує, хто стане його наступним суперником і коли відбудеться цей бій. Його промоутер Боб Арум заявив, що Ломаченко може провести поєдинок проти Джорджа Камбососа. При цьому на кону бою буде чемпіонський титул за версією IBF.

Егіс Клімас під час боксерського форуму у Ташкенті поділився своєю інформацією щодо майбутнього бою Ломаченка. На питання про те, чи буде Ломаченко боксувати проти Камбососа в Австралії, Клімас відповів "Наразі титул недоступний". Адже цей титул і далі належить Девіну Хейні, хоча він вирішив піднятися у ваговій категорії.

Девін Хейні наступний бій вирішив провести проти Реджиса Прогрейса у першій напівсередній вазі. При цьому свої чемпіонські пояси у легкій вазі Хейні не зробив вакантними. Бій між Хейні та Прогрейсом відбудеться 9 грудня 2023 року. Від його результату та подальших дій Хейні й буде зрозуміло, чи зможе Ломаченко провести бій з Камбососом за чемпіонський пояс IBF. Адже якщо Хейні таки відмовиться від захисту чемпіонських титулів в легкій вазі, то Ломаченко і Камбосос будуть серед претендентів на них. Австралійський боксер на другому місці в рейтингу IBF, а Ломаченко – третій.

При цьому Клімас фактично підтвердив, що Ломаченко наступний бій проведе в лютому 2024 року.

"Анонс має відбутися протягом найближчих днів", – заявив Егіс Клімас.

До цього Боб Арум заявляв, що вони планували провести бій Ломаченка проти Камбососа в грудні, але український боксер попросив відпочинок до кінця року. І лише після цього він почне підготовку до наступного бою.