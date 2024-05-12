Для нашей Украины это очень важный поединок, - Ломаченко высказался о предстоящем бое Усика

Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика. Поединок украинца против Тайсона Фьюри запланирован на 18 мая.

В воскресенье, 12 мая, Василий Ломаченко нокаутом одержал досрочную победу над Джорджем Камбососом. Он победил впервые с июня 2021-го года и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

Читайте также Кровь, эмоции и нокаут от украинца: самые яркие моменты боя Ломаченко – Камбосос

Василий Ломаченко выразил поддержку Александру Усику

Боксер не сможет посетить поединок украинца против Фьюри, однако он поддерживает Александра и будет молотиться за него.

Я со своим другом, братом Усиком. Конечно, желаю ему выиграть этот бой. Победит лучший. Это очень и очень исторический момент для бокса, людей вокруг него, для нашей Украины это очень важный поединок. Буду молиться за Александра. Надеюсь, победит лучший,

– рассказал Василий Ломаченко.

После своей победы над Камбососом, украинец ни слова не сказал об Украине и войне.

В Украине бой Усик – Фьюри будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Отметим, что накануне стала известна дата реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Они проведут второй бой в октябре, но будут соревноваться только за три титула.