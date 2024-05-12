Боксеры провели почти весь путь. Поединок закончился в 11-м раунде, когда Камбосос дважды побывал в нокдауне после мощных ударов Ломаченко. Судья остановил поединок, ведь половина лица Джорджа была в крови, а сам австралиец уже бы точно не продолжил поединок, информирует 24 Канал.

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Как прошел бой Ломаченко – Камбосос

Также после второго за несколько секунд падения Джорджа из угла команда Камбососа выбросила белое полотенце.

Рефери зафиксировал досрочную победу Ломаченко, который стал обладателем титула IBF. Василий заслужил этот пояс, ведь на протяжении всего поединка доминировал на ринге. Камбосос же действовал вторым номером.

Ломаченко одержал свою первую досрочную победу с июня 2021-го года. Top Rank собрал в одно видео самые яркие моменты поединка в австралийском городе Перт.

Видеообзор боя Ломаченко – Камбосос

После поединка Ломаченко поблагодарил Бога, команду и соперника. Зато в его комментарии не было ни одного упоминания об Украине или войне против России.

Камбосос с достоинством принял поражение, поблагодарив в ответ украинца. Джордж отметил, что Василий заслужил этот титул, назвав его настоящим чемпионом.