У неділю, 12 травня, Василь Ломаченко нокаутом здобув дострокову перемогу над Джорджем Камбососом. Він переміг вперше від червня 2021-го року і став новим чемпіоном IBF у легкій вазі.

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Василь Ломаченко висловив підтримку Олександру Усику

Боксер не зможе відвідати поєдинок українця проти Ф'юрі, однак він підтримує Олександра і молотиметься за нього.

Я зі своїм другом, братом Усиком. Звісно, бажаю йому виграти цей бій. Переможе найкращий. Це дуже й дуже історичний момент для боксу, людей навколо нього, для нашої України це дуже важливий поєдинок. Молитимуся за Олександра. Сподіваюся, переможе найкраще,

– розповів Василь Ломаченко.

Після своєї перемоги над Камбососом, українець ні слова не сказав про Україну та війну.

Важливо! В Україні бій Усик – Ф'юрі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Зазначимо, що напередодні стала відома дата реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Вони проведуть другий бій у жовтні, але змагатимуться тільки за три титули.