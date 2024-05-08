Мне подходит его стиль, - Ломаченко оценил свои возможности против Камбососа
Источник:Fox Sports
Василий Ломаченко продолжает активную подготовку к бою против Джорджа Камбососа. Он рассказал о своих силах относительно будущего соперника на ринге.
В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.
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Василий Ломаченко о выборе соперника и своих возможностях против него
Боксер рассказал, что выбор не был сложным, а также, что ему комфортно на ринге с такими противниками, как Камбосос.
Это Джордж Камбосос – и это не сложный выбор соперника, просто цифры. Джордж был непобедимым чемпионом мира, имел 4 титула. Он настоящий воин, который всегда старается победить. Это хорошо для бокса. Камбосос хорошо в нем разбирается. Стиль Джорджа очень и очень агрессивный. Имеет мощный удар. А это значит, что мне подходит его стиль. Мне комфортно против таких соперников. Он имеет силу удара, скорость, всегда идет вперед. Стили делают бои. Мы упорно готовились к этому,
– заявил Ломаченко.
Отметим, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.