В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они будут драться за вакантный титул IBF в легком весе.

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Камбосос прокомментировал бой с Ломаченко

Австралийский боксер рассказал, что провел много поединков и хорошо изучил украинца, поэтому уверен в нокауте со своей стороны.

Мы постоянно изучаем Ломаченко, занимаемся этим. Ломаченко – легенда, замечательный боксер, но мы видим его проблемы. Он имеет дыры в обороне. Чувствую, что могу быть первым, кто нокаутирует Ломаченко. У меня есть скорость и мощные удары. Он тоже готовится, но я провел огромное количество спаррингов и хорошо изучил Лому,

– рассказал Джордж Камбосос.

Важно! В своей профессиональной карьере австралийский боксер потерпел лишь два поражения и оба от Девина Хейни, который и лишил его всех поясов. Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 20 мая 2023 года. В бою за звание абсолютного чемпиона мира он также проиграл Девину Хейни единогласным решением судей.

Напомним, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.