В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.

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Василий Ломаченко о выборе соперника и своих возможностях против него

Боксер рассказал, что выбор не был сложным, а также, что ему комфортно на ринге с такими противниками, как Камбосос.

Это Джордж Камбосос – и это не сложный выбор соперника, просто цифры. Джордж был непобедимым чемпионом мира, имел 4 титула. Он настоящий воин, который всегда старается победить. Это хорошо для бокса. Камбосос хорошо в нем разбирается. Стиль Джорджа очень и очень агрессивный. Имеет мощный удар. А это значит, что мне подходит его стиль. Мне комфортно против таких соперников. Он имеет силу удара, скорость, всегда идет вперед. Стили делают бои. Мы упорно готовились к этому,

– заявил Ломаченко.

Напомним. Недавно появилось фото, на котором Джордж Камбосос тренируется на фоне российского флага. Также австралиец пригласил российского тренера, в частности в его тренировочном лагере находились российские боксеры.

Отметим, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.