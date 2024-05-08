У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.

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Василь Ломаченко про вибір суперника та свої можливості проти нього

Боксер розповів, що вибір не був складним, а також, що йому комфортно на рингу з такими противниками, як Камбосос.

Це Джордж Камбосос – і це не складний вибір суперника, просто цифри. Джордж був непереможним чемпіоном світу, мав 4 титули. Він справжній воїн, який завжди старається перемогти. Це добре для боксу. Камбосос добре в ньому розбирається. Стиль Джорджа дуже й дуже агресивний. Має потужний удар. А це значить, що мені підходить його стиль. Мені комфортно проти таких суперників. Він має силу удару, швидкість, завжди йде вперед. Стилі роблять бої. Ми наполегливо готувалися до цього,

– заявив Ломаченко.

Нагадаємо. Нещодавно з'явилось фото, на якому Джордж Камбосос тренується на фоні російського прапора. Також австралієць запросив російського тренера, зокрема в його тренувальному таборі перебували російські боксери.

Зазначимо, що в Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.