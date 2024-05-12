12 мая в австралийском городе Перт Василий Ломаченко эффектно нокаутировал Джорджа Камбососа. Украинскому боксеру для этого понадобилось 11 раундов.

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Кто станет следующим соперником Ломаченко

36-летний боксер, которого многие уже списали со счетов и перевели в джорнимены, доказал свои претензии на все титулы легкого дивизиона. Джервонта Дэвис решил не терять времени и бросил вызов "Матрице".

"Он будет после Фрэнка, но сначала дайте мне Мартина", – написал Дэвис в соцсети Х.

Дэвис планирует провести против Ломаченко / скриншот со страницы боксера

Отметим, что 16 июня Джервонта Дэвис проведет бой против Фрэнка Мартина. "Танк" сейчас владеет титулом чемпиона WBA, который освободил Девин Хейни. Поэтому вероятный поединок против Ломаченко будет объединительным.

Справка. Джервонта Дэвис одержал 29 побед на профи-ринге из 29 поединков. Из них 27 – досрочно.

Напомним, что Боб Арум анонсировал другого соперника для Ломы. 92-летний менеджер планирует организовать бой "Матрицы" против Шакура Стивенсона. Серебряный призер Олимпиады-2016 владеет титулом чемпиона мира WBC в легком весе. Этот бой планируется на осень 2024 года.