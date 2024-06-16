В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стал поединок чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты "Танка" Дэвиса против Фрэнка Мартина, пишет 24 Канал.
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Джервонта эффектно финишировал Мартина
Стартовые раунды были за претендентом. Мартин захватил инициативу, заставив чемпиона спрятаться за блоком. Впрочем, постепенно Дэвис приспособился к сопернику.
Джервонта начал активнее беспокоить "Призрака" точными ударами, преследуя его по рингу.
Все решилось в восьмом раунде. "Танк" зажал претендента в углу ринга и левым апперкотом отправил Мартина в нокаут. Фрэнк упал на канвас и не смог продолжить поединок.
Видео нокаута
Джервонта Дэвис успешно защитил титул чемпиона WBA в легком весе и довел число своих побед до 30.
Видеообзор боя Дэвис – Мартин
Дэвис может стать следующим соперником Ломаченко
После поединка "Танк" заявил, что готов к бою с Ломаченко.
Бой с Ломаченко? Конечно, да, конечно. Я готов драться с любым. Мой прогноз на Лому? Время надрать задницу,
– сказал Дэвис.
Напомним, что Василий Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF. Промоутер украинского боксера Боб Арум сообщил, что в ноябре попытаются организовать бой Ломы против Дэвиса. Однако боксеры должны согласиться на поединок.