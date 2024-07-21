Ожесточенное противостояние все же может состояться: Ломаченко прибыл на переговоры с Джервонтой

Василий Ломаченко прибыл в Лос-Анжелес. Он должен встретиться с Джервонтой Дэвисом, чтобы обсудить возможный бой.

Джервонта Дэвис бросил вызов Василию Ломаченко после того, как нокаутировал Фрэнка Мартина. Следующий бой украинский боксер может провести именно против "Танка".

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Ломаченко провел переговоры с Джервонтой

Украинский боксер специально прибыл в США на встречу с "Танком".

По имеющейся информации, общение между боксерами прервалось. Ранее менеджер Ломаченко сообщил, что украинец не выйдет на ринг до конца 2024 года из-за отсутствия мотивации.

Последний бой Василия Ломаченко был в мае 2024 года против Джорджа Камбососа за пояс IBF в легком весе, который он выиграл, нокаутировав соперника.

Отметим, что о намерениях провести бой с Ломаченко также заявляли чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон и непобежденный мексиканец Уильям Зепеда.