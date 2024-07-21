Джервонта Девіс кинув виклик Василь Ломаченко після того, як нокаутував Френка Мартіна. Наступний бій український боксер може провести саме проти "Танка".
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Ломаченко провів перемовини з Джервонтою
Український боксер спеціально прибув до США на зустріч з "Танком".
За наявною інформацією, спілкування між боксерами перервалося. Раніше менеджер Ломаченка повідомив, що українець не вийде на ринг до кінця 2024 року через відсутність мотивації.
Відзначимо, що про наміри провести бій з Ломаченко також заявляли чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та непереможений мексиканець Вільям Зепеда.