Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик потеряли позиции в рейтинге P4P по версии ESPN. Ломаченко и Усик потеряли по одной позиции.

В обновленном рейтинге ESPN Василий Ломаченко и Александр Усик заняли 7 и 8 места соответственно. В предыдущем рейтинге украинцы занимали 6 и 7 места соответственно.

Кстати The Ring впервые включил Усика в рейтинг тяжеловесов: какая позиция у украинца

В рейтинг не попал обладатель титулов WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Рейтинг P4P по версии ESPN

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес Наоя Инуэ (19-0, 16 КО) – самый легкий вес Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – тяжелый вес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес Александр Усик (17-0, 13 КО) – тяжелый вес Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый самый легкий вес Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес

Как украинцы провели 2020 год

Усик и Ломаченко провели только по одному поединку в 2020 году. Василий Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу и потерял титулы WBC, WBA, WBO.

В то же время Александр Усик решением судей победил британца Дерека Чисору.