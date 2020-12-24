Усик и Ломаченко опустились в рейтинге P4P
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик потеряли позиции в рейтинге P4P по версии ESPN. Ломаченко и Усик потеряли по одной позиции.
В обновленном рейтинге ESPN Василий Ломаченко и Александр Усик заняли 7 и 8 места соответственно. В предыдущем рейтинге украинцы занимали 6 и 7 места соответственно.
Кстати The Ring впервые включил Усика в рейтинг тяжеловесов: какая позиция у украинца
В рейтинг не попал обладатель титулов WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Рейтинг P4P по версии ESPN
- Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес
- Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес
- Наоя Инуэ (19-0, 16 КО) – самый легкий вес
- Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес
- Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес
- Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – тяжелый вес
- Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес
- Александр Усик (17-0, 13 КО) – тяжелый вес
- Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый самый легкий вес
- Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес
Как украинцы провели 2020 год
Усик и Ломаченко провели только по одному поединку в 2020 году. Василий Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу и потерял титулы WBC, WBA, WBO.
В то же время Александр Усик решением судей победил британца Дерека Чисору.
Что такое рейтинг P4P?Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории. Рейтинг P4P составляют несколько изданий. Самый авторитетный журнал The Ring. Также идентичный рейтинг выходит в TBRB, BoxRec, BWAA и ESPN.
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