Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом 4 августа 2021 года. Он завоевал золотую награду в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов. Эта золотая награда стала единственной для сборной Украины на Олимипаде-2020 в Токио.

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Через год после получения такой желанной награды Жан Беленюк отметил, как все изменилось.

"Ровно год назад я думал, что стал самым счастливым человеком на земле. Думал, что мой экзамен на физическую, морально-психологическую выдержку сданный мной отлично и впереди ждет лишь наслаждение от проделанной работы. Если бы мне кто-то сказал тогда, что вскоре буду мечтать, как и вся страна, совсем о другой победе, наверняка не поверил бы. Но именно так и случилось! Вся наша страна оказалась перед главным боем, определяющим "соревнованием" в своей новейшей истории! И ставка здесь гораздо выше – это будущее, это независимость, это Жизнь", – написал Жан Беленюк.

По словам спортсмена, сейчас мы, какая нация "проходим строжайший экзамен на несгибаемость, устойчивость, на способность объединяться в самые кризисные моменты нашей жизни".

После вторжения россии в Украину у Жана Беленюка изменилась и главная мечта в жизни.

"Ровно год назад 4 августа 2021 года я стал Олимпийским чемпионом, тем самым реализовав мечту моей жизни, как я думал до 24 февраля 2022 года. Но варварское нападение россии на нашу страну дало всем нам одну общую мечту – победу", – подытожил Жан Беленюк.