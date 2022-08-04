Стаховский: Я не мог остаться в стороне от всего этого

Бывший теннисист рассказал, как он отреагировал на начало войны с россией в 2014 году. Он признался, что ему было стыдно за его реакцию на начало российской агрессии.

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Я не мог остаться в стороне от всего этого. У меня такое уже было в 2014 году, когда остался в стороне, просто продолжил карьеру. А тут понимал, что очень много знакомых и простых людей отправляли жен и детей во Львов, Ужгород, а сами оставались. Не видел какого-то своего преимущества в том, что я заграницей и имею каким-то образом пройти мимо,

– сказал Стаховский.

Напомним, что после 24 февраля Стаховский вернулся в Украину. Он взял в руки оружие, чтобы защитить страну от русских оккупантов. Сергей объяснил, почему не сделал этого в 2014 году.

"Были мысли. На самом деле за 2014 год стыдно, что это было только мысленно. Но у меня в то время жена была беременна первым ребенком. У меня еще была активная теннисная карьера, стоял в топ-50. С моральной точки зрения было, что если могу на медийном пространстве нести информацию, потому что я еще в топ-50, играю на крупнейших соревнованиях, у меня достаточно большая медийная платформа, постараюсь рассказывать об этой теме правдиво о ситуации в Украине через международные медиа.

Для меня это была сатисфакция, что было причиной, почему я не уехал. А на самом деле это просто причина, потому что страшно. И жене было страшно, на этот раз ей было еще страшнее", – добавил бывший теннисист.

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