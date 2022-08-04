Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном 4 серпня 2021 року. Він здобув золоту нагороду в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів. Ця золота нагорода стала єдиною для збірної України на Оліміпаді-2020 в Токіо.

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Через рік після здобуття такої омріяної нагороди, Жан Беленюк відзначив, як все змінилося.

"Рівно рік тому я гадав, що став найщасливішою людиною на землі. Думав, що мій іспит на фізичну, морально - психологічну витримку складений мною на відмінно і попереду чекає лише насолода від проробленої роботи. Якби мені хтось сказав тоді, що невдовзі буду мріяти, як і уся країна, зовсім про іншу перемогу, напевно не повірив би. Але саме так і сталося! Уся наша країна опинилася перед головним боєм, визначальним "змаганням" у своїй новітній історії! І ставка тут набагато вища – це майбутнє, це незалежність, це Життя", – написав Жан Беленюк.

За словами спортсмена, зараз ми, яка нація "проходимо найсуворіший іспит на незламність, стійкість, на здатність об‘єднуватися у найкризовіші моменти нашого життя".

Після вторгнення росії до України в Жана Беленюка змінилася і головна мрія в житті.

"Рівно рік тому 4 серпня 2021 року я став Олімпійським чемпіоном, тим самим реалізувавши мрію мого життя, як я думав до 24 лютого 2022 року. Але варварський напад росії на нашу країну дав усім нам одну спільну мрію – перемогу", – підсумував Жан Беленюк.