Главный бомбардир Динамо получил наказание от УАФ за сексизм в сторону женщин-судей
Источник:УАФ
На своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил срок дисквалификации нападающего Динамо Владислава Ваната. Футболист получил наказание за сексистские высказывания.
Скандальная ситуация сложилась еще 4 марта после матча 16-го тура УПЛ между Динамо и Ингульцем. Владислав Ванат негативно высказался в сторону главной арбитрины встречи Екатерины Монзуль и все женщин-судей.
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Дискриминация женщин-судей от нападающего Динамо
Нападающий киевского клуба заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы матчи мужских команд судили судьи женского пола.
За эту дискриминацию 21-летний футболист киевлян поплатился. УАФ отстранила Ваната от футбола на 3 поединка и 2 матча условно.
Также киевский клуб должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ. Однако Динамо не будет подавать апелляцию на такое наказание Ваната.
Напомним, что Динамо в том матче потерпело поражение от Ингульца со счетом 0:2. Владислав Ванат отыграл 70 минут, но так и не забил.
Киевляне же после 26 туров идут на 4-м месте в УПЛ, уступая третьей Заре 8 баллов. В активе Динамо 50 очков, поэтому "бело-синие" фактически потеряли шансы на чемпионство, ведь у лидера сезона Шахтера за четыре тура до окончания сезона-2022/2023 в УПЛ есть пункты.
- Дисквалифицированный Ванат в текущем сезоне провел за Динамо 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Владислав превратился в настоящего лидера киевлян в атаке и стал первым номером среди нападающих команды Мирчи Луческу.
- Известный комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал, что в свое время 21-летним форвардом киевлян интересовался сам нидерландский Аякс.
- Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до конца июня 2025 года.