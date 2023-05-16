Скандальна ситуація склалась ще 4 березня після матчу 16-го туру УПЛ між Динамо та Інгульцем. Владислав Ванат негативно висловився у бік головної арбітрині зустрічі Катерини Монзуль та загалом усі жінок-суддів.
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Дискримінація жінок-суддів від нападника Динамо
Нападник київського клубу заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб матчі чоловічих команд судили судді жіночої статі.
За цю дискримінацію 21-річний футболіст киян поплатився. УАФ відсторонила Ваната від футболу на 3 поєдинки та 2 матчі умовно.
Також київський клуб повинен сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень. Рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ. Однак Динамо не буде подавати апеляцію на таке покарання Ваната.
Нагадаємо, що Динамо у тому матчі зазнало поразки від Інгульця з рахунком 0:2. Владислав Ванат відіграв 70 хвилин, але так і не забив.
Кияни ж після 26-ти турів йдуть на 4-му місці в УПЛ, поступаючись третій Зорі 8 балами. В активі Динамо 50 очок, тому "біло-сині" фактично втратили шанси на чемпіонство., адже у лідера сезону Шахтаря за чотири тури до закінчення сезону-2022/2023 в УПЛ, є пункти.
- Дискваліфікований Ванат у поточному сезоні провів за Динамо 35 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 3 асисти. Владислав перетворився у справжнього лідера киян в атаці та став першим номером серед нападників команди Мірчі Луческу.
- Відомий коментатор та блогер Віктор Вацко розповів, що свого часу 21-річним форвардом киян цікавився сам нідерландський Аякс.
- Контракт нападника з Динамо розрахований до кінця червня 2025 року.