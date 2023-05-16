Не исключено, что скоро Николай Шапаренко может одеть футболку другого клуба. Киевляне не прочь продать полузащитника и заработать солидные деньги на трансфере.
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Киевляне не прочь продать своего лидера центра поля
По информации комментатора Игоря Цыганика, Динамо рассмотрят все предложения, которые будут свыше 15 миллионов долларов. Меньшие суммы за Шапаренко киевляне не рассматривают.
Если таких предложений не будет, то "бело-синие" покинут Шапаренко в своей команде еще на 6 месяцев или год, чтобы попытаться поднять цену благодаря, возможно, матчам Николая за сборную Украины.
Интересно, что еще раньше была информация, что Динамо может продать Шапаренко и голкипера Георгия Бущана, который понемногу тоже возвращается в основу.
Также известный комментатор заговорил о возможных финансовых проблемах киевлян из-за невыхода в Лигу чемпионов или Лиги Европы.
Отметим, что Динамо после 26 туров УПЛ идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 50 баллов. У киевлян на 8 очков меньше, чем у третьей Зари. Команда Мирчи Луческу выпала из чемпионской гонки и попытается удержать свое преимущество над пятой Александрией, у которой 42 пункта.
Шапаренко вылетел из обоймы Динамо в не лучшее время
- С июля 2015 года Шапаренко начал выступать за Динамо-2. А уже зимой 2018 присоединился к главной команде киевлян.
- С тех пор "бело-синих" не покидал. В текущем сезоне из-за серьезной травмы сыграл за Динамо всего 9 матчей, в которых отличился одним ассистом.
- Напомним, что Шапаренко травмировался и в игре Лиги Европы против Фенербахче. Это было еще 9 сентября 2022 года, тогда киевляне проиграли турецкому гранду со счетом 2:1.
- Контракт Николая со столичным клубом рассчитан до конца сентября 2025 года.
- В общей сложности в футболке Динамо полузащитник провел уже 141 поединок – 18 голов и 15 результативных передач.
- Сейчас Николай вернулся к тренировкам с Динамо, но до сих пор набирает форму вне официальных матчей.