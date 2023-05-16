Не исключено, что скоро Николай Шапаренко может одеть футболку другого клуба. Киевляне не прочь продать полузащитника и заработать солидные деньги на трансфере.

Следует узнать Глобальная проблема: бывший нападающий Динамо назвал причину провальных выступлений киевлян

Киевляне не прочь продать своего лидера центра поля

По информации комментатора Игоря Цыганика, Динамо рассмотрят все предложения, которые будут свыше 15 миллионов долларов. Меньшие суммы за Шапаренко киевляне не рассматривают.

Если таких предложений не будет, то "бело-синие" покинут Шапаренко в своей команде еще на 6 месяцев или год, чтобы попытаться поднять цену благодаря, возможно, матчам Николая за сборную Украины.

Интересно, что еще раньше была информация, что Динамо может продать Шапаренко и голкипера Георгия Бущана, который понемногу тоже возвращается в основу.

К слову. Transfermarkt оценивает стоимость Шапаренко в 9 миллионов евро.

Также известный комментатор заговорил о возможных финансовых проблемах киевлян из-за невыхода в Лигу чемпионов или Лиги Европы.

Мы понимаем, что Динамо, скорее всего, ждет Лига конференций. И это ни в какое сравнение не идет с заработками ЛЧ или даже ЛЕ. Это минимальные деньги, что станет достаточно большой проблемой для Динамо. Клуб будет считать деньги,

– заявил Цыганик.

Отметим, что Динамо после 26 туров УПЛ идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 50 баллов. У киевлян на 8 очков меньше, чем у третьей Зари. Команда Мирчи Луческу выпала из чемпионской гонки и попытается удержать свое преимущество над пятой Александрией, у которой 42 пункта.

Шапаренко вылетел из обоймы Динамо в не лучшее время