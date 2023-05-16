Скандальная ситуация сложилась еще 4 марта после матча 16-го тура УПЛ между Динамо и Ингульцем. Владислав Ванат негативно высказался в сторону главной арбитрины встречи Екатерины Монзуль и все женщин-судей.

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Дискриминация женщин-судей от нападающего Динамо

Нападающий киевского клуба заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы матчи мужских команд судили судьи женского пола.

За эту дискриминацию 21-летний футболист киевлян поплатился. УАФ отстранила Ваната от футбола на 3 поединка и 2 матча условно.

Также киевский клуб должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ. Однако Динамо не будет подавать апелляцию на такое наказание Ваната.

Напомним, что Динамо в том матче потерпело поражение от Ингульца со счетом 0:2. Владислав Ванат отыграл 70 минут, но так и не забил.

Киевляне же после 26 туров идут на 4-м месте в УПЛ, уступая третьей Заре 8 баллов. В активе Динамо 50 очков, поэтому "бело-синие" фактически потеряли шансы на чемпионство, ведь у лидера сезона Шахтера за четыре тура до окончания сезона-2022/2023 в УПЛ есть пункты.