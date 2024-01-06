Невероятный камбек: Свитолина пробилась в финал в Окленде, несмотря на медицинский тайм-брейк

Утром 6 января (в Украине) Элина Свитолина провела полуфинальную встречу против китаянки Сию Ван на турнире WTA 250 в Окленде. Свитолина доказала, почему выступает в статусе первой ракетки Украины.

Сию Ван – Элина Свитолина 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Теннисистки выдали огненный 2-часовой полуфинал. Китаянка очень уверенно начала поединок против Свитолиной, отдав ей всего один гейм из стартовых пяти. Эллине пришлось отыгрываться, но Ван снова была на высоте. Украинской теннисистке удалось заработать в свой актив еще один гейм, но не больше Элины не хватило. В первом сете сильнее была Ван – 6:2, сообщает 24 Канал.

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Свитолина проиграла сразу три свои подачи. Сию же отдала сопернице только одну свою.

Вторая партия, как и первая, началась с выигранного гейма на подаче украинки. Однако дальше на корте в Окленде была равная борьба. Теннисистки поочередно защищали свои подачи, а ключевым стал момент в 9-м гейме. Свитолина с двумя брейками повела в счете 4:5 и уже не отдала партии даже после затяжного 10-го гейма на подаче китаянки – 4:6.

После чего Элина взяла медицинский тайм-брейк и второй вернулась на корт. Похоже, этот перерыв пошел на пользу первой ракетке Украины, которая сразу начала играть очень агрессивно.

Хотя китаянка не опускала рук, но Свитолиной удалось довести счет до 1:5. Элина была в гейме от победы, но отдала Ван два следующих гейма, позволив сопернице из Китая приблизиться в счете 3:5.

Однако 9-й раунд был за украинкой и позволил ее поклонникам выдохнуть с облегчением. 3:6. Это уже не первый камбэк Свитолиной на этом турнире.

Видео победного розыгрыша Свитолиной

Элина Свитолина вышла в финал турнира в Окленде, где уже узнала свою соперницу. 8 января украинская теннисистка встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гофф, первой сеяной на турнире в Новой Зеландии. В полуфинале Гофф обыграла свою землячку Эмму Наварро 2:0 (6:3, 6:1).

Свитолина в матче против Ван совершила 6 подач навылет, 3 двойные ошибки, а ее показатель первой подачи составил 70%.