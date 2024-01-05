Мужская сборная Украины по теннису пробилась в квалификацию финального турнира Кубка Дэвиса-2024, победив команду Колумбии (3:2). В следующем раунде отбора украинские теннисисты встретятся с рекордсменом Кубка Дэвиса – сборной США.

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По сравнению с предыдущей заявкой в составе сборной Украины произошло одно изменение. К команде присоединился Виталий Сачко – украинский теннисист с лучшим показателем рейтинга ATP. Уроженец Кременчуга заменил Александра Овчаренко (№946).

Состав сборной Украины по теннису на матче против США

  • Виталий Сачко (№169 ATP)
  • Алексей Крутых (№295)
  • Вячеслав Белинский (№512)
  • Владислав Орлов (№602)
  • Илья Белобородько (№1183)
  • Капитан – Орест Терещук.

Отметим, что сборная США – очевидный фаворит противостояния. Американцы 32 раза выигрывали турнир. Всего в квалификации Кубка Дэвиса сыграют 24 сборных, которые будут бороться за 12 путевок на финальную часть турнира.