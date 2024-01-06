Сію Ван – Еліна Світоліна 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Тенісистки видали вогняний 2-годинний півфінал. Китаянка дуже впевнено розпочала поєдинок проти Світоліної, віддавши їй лише один гейм із стартових п'яти. Еліні довелось відігруватись, але Ван знову була на висоті. Українській тенісистці вдалось заробили у свій актив ще один гейм, але не більше Еліни не вистачило. У першому сеті сильнішою була Ван – 6:2, повідомляє 24 Канал.

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Світоліна програла одразу три свої подачі. Натомість Сію віддала суперниці лише одну свою.

Друга партія, як і перша, розпочалась із виграного гейму на подачі українки. Однак далі на корті в Окленді була рівна боротьба. Тенісистки по черзі захищали свої подачі, а ключовим став момент у 9-му геймі. Світоліна з двома брейками повела у рахунку 4:5 та вже не віддала партії навіть після затяжного 10-го гейму на подачі китаянки – 4:6.

Після чого Еліна взяла медичний тайм-брейк та другою повернулась на корт. Схоже, що ця перерва пішла на користь першій ракетці України, яка відразу почала грати дуже агресивно.

Хоча китаянка не опускала рук, але Світоліній вдалось довести рахунок до 1:5. Еліна була у геймі від перемоги, але віддала Ван два наступні гейми, дозволивши суперниці з Китаю наблизитись у рахунку 3:5.

Однак 9-й раунд був за українкою та дозволив її прихильникам видихнути з полегшенням – 3:6. Це вже не перший камбек Світоліної на цьому турнірі.

Відео переможного розіграшу Світоліної

Еліна Світоліна вийшла до фіналу турніру в Окленді, де вже дізналась свою суперницю. 8 січня українська тенісистка зустрінеться з третьою ракеткою світу із США Коко Гофф, яка є першою сіяною на турнірі у Новій Зеландії. У півфіналі Гофф переграла свою землячку Емму Наварро 2:0 (6:3, 6:1).

Цікаво! Світоліна у матчі проти Ван зробила 6 подач навиліт, 3 подвійні помилки, а її показник першої подачі склав 70%.