Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко стал соавтором самой большой сенсации 12-го тура Серии А. Уроженец Херсона на последних минутах матча забил победный гол в ворота действующего чемпиона Италии и отправил в отставку Руди Гарсию.

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Руди Гарсия продержался на тренерском мостике "партенопийцев" 16 матчей (12 в чемпионате и 4 в Лиге чемпионов). Под его руководством команда набрала 21 очко в Серии А и занимает 4 место в таблице. Однако это уже история.

Во вторник, 14 ноября, руководство Наполи объявило о назначении нового тренера. Им стал 62-летний итальянец Вальтер Маццари. Опытный специалист подписал соглашение до завершения сезона.

Что известно о новом тренере Наполи

Вальтер Маццари во время игровой карьеры играл в Серии А за Эмполи и Кальяри, а также ряд клубов низших дивизионов.

Тренерскую карьеру начал в 1996 году в клубе Болонья, где работал ассистентом главного тренера.

Самостоятельную тренерскую деятельность начал в 1999 году. Сначала Маццари тренировал команды низших дивизионов.

Успешный период карьеры провел в Наполе, который возглавлял с 2009 по 2013 год. Именно с "партенопийцами" итальянец завоевал свой единственный тренерский трофей – Кубок Италии 2011/12.

Также Маццари работал в Интере, Торино, Кальяри, Сампдории, Реджине, английском Уотфорде.

Последним местом работы 62-летнего тренера был Кальяри. В сезоне 2021/22 "островяне" потеряли прописку в элите, после чего Маццари указали на дверь.

Следующий матч Наполи сыграет 25 ноября. В 13-м туре Серии А команда Маццари сыграет на выезде против Аталанты.