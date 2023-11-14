Український хавбек Емполі Віктор Коваленко став співавтором найбільшої сенсації 12-го туру Серії А. Уродженець Херсона на останніх хвилинах матчу забив переможний гол у ворота чинного чемпіона Італії та відправив у відставку Руді Гарсію.

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Руді Гарсія протримався на тренерському містку "партенопійців" 16 матчів (12 в чемпіонаті та 4 в Лізі чемпіонів). Під його керівництвом команда набрала 21 очко в Серії А та займає 4 місце в таблиці. Проте це вже історія.

У вівторок, 14 листопада, керівництво Наполі оголосило про призначення нового тренера. Ним став 62-річний італієць Вальтер Маццарі. Досвідчений фахівець підписав угоду до завершення сезону.

Що відомо про нового тренера Наполі

Вальтер Маццарі під час ігрової кар'єри грав у Серії А за Емполі та Кальярі, а також низку клубів нижчих дивізіонів.

Тренерську кар'єру розпочав у 1996 році в клубі Болонья, де працював асистентом головного тренера.

Самостійну тренерську діяльність розпочав у 1999 році. Спочатку Маццарі тренував команди нижчих дивізіонів.

Найуспішніший період кар'єри провів у Наполі, який очолював з 2009 по 2013 рік. Саме з "партенопійцями" італієць завоював свій єдиний тренерський трофей – Кубок Італії 2011/12.

Також Маццарі працював в Інтері, Торіно, Кальярі, Сампдорії, Реджині, англійському Вотфорді.

Останнім місцем роботи 62-річного тренера був Кальярі. У сезоні 2021/22 "острів'яни" втратили прописку в еліті, після чого Маццарі вказали на двері.

Наступний матч Наполі зіграє 25 листопада. У 13-му турі Серії А команда Маццарі зіграє на виїзді проти Аталанти.