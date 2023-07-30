Вылетают один за другим: основному футболисту Шахтера диагностировали перелом ключицы

Валерий Бондарь получил серьезную травму. Футболист рискует выбыть на длительный срок.

Валерию Бондарю предварительно диагностировали перелом ключицы. Футболист получил травму в первом же официальном матче.

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"Горнякам" не позавидуешь

Молодой центральный защитник может пропустить значительную часть сезона из-за непредвиденных проблем. Валерий Бондарь получил страшную травму в стартовом матче Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер встретился с Металлистом 1925. Донецкий коллектив смог одержать победу в матче со счетом 1:2 в дебютном матче Патрика ван Лаувена во главе "кротов", однако в конце встречи произошел очень досадный эпизод.

Валерий Бондарь пошел в верховую борьбу на последней четвертой компенсированной минуте с Дмитрием Юсовым, который в свою очередь пассивно отыгрывал эпизод, не действовав активно против футболиста "кротов". Но вот нападающий харьковчан нечаянно раскрутил в воздухе защитника "горняков", перелетевшего через своего оппонента и больно упавшего на землю. Футболист не смог доиграть матч до конца, поэтому его забрали с поля на носилках. После завершения встречи Бондаря сразу же увезли в больницу, где ему диагностировали перелом ключицы.

По предварительным данным, защитник Шахтера пропустит два месяца. Возвращение Бондаря на поле ожидается после сентябрьских матчей сборной Украины.

Начало сезона пропустит еще один игрок Шахтера Георгий Судаков, находящийся в лидерских позициях в состоянии "кротов". У полузащитника обнаружили аппендицит.

Видео жуткого эпизода с травмой Бондаря (6:43):