Металлист 1925 – Шахтер 1:2

Голы: Юсов, 56 – Матвиенко, 30, Траоре, 47.

В эти выходные в УПЛ продолжаются матчи 1 тура, пишет 24 канал. На субботу была вынесена встреча с участием действующего чемпиона Шахтера, стартовавшего с игры против Металлиста 1925.

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Дончане провели интересное обновление летом. Игорь Йовичевич на тренерской скамье сменил Патрик ван Леувен, а в клуб прибыл десант из трех южноамериканцев – Невертон, Педриньо и Кастильо.

Кащук делает разницу

Кроме того, Шахтер вернул из аренды вингера Алексея Кащука, поразившего на молодежном Евро-2023. Эксгравец Сабаха сразу попал в основу, а Криськив закрыл в центре поля позицию Судакова, который пока недоступен из-за аппендицита.

При этом ван Леувен решил выставить сразу двух форвардов – Траоре и Сикана. "Горняки" ожидаемо контролировали ход игры, но до перерыва смогли забить только один гол.

Приложился к нему Кащук, который с углового точно подал на голову Матвиенко. Николай в упор расстрелял ворота Мозиля. Удвоить счет Шахтер смог сразу после перерыва.

Во время суеты в площадке Металлиста 1925 быстрее всех разобрался Траоре. Буркиниец подхватил мяч и нашел момент для поражения пустого угла ворот.

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Металлиста 1925 не хватило для камбэка

Харьковчане крайне редко огрызались, но один из выпадов позволил подопечным Эдмара сократить счет. На подачу Бычека отозвался Русин. Но вместо удара Ростислав прострелил вдоль линии и новичок Юсов в упор расстрелял уже пустые ворота Потрошителя.

Однако ресурса для восстановления статуса-кво у Металлиста 1925 не нашлось. Зато ван Леувен позволил дебютировать Кастильо, Невертону и Педриньо. "Горняки" могли увеличить разрыв в счете, но в итоге удовлетворились победой в один мяч.

Таким образом Шахтер присоединяется к группе лидеров турнирной таблицы, где сейчас находятся еще и Полесье с Рухом. Следующую игру дончане сыграют против Вереса, тогда как Металлисту 1925 ожидает выезд в Александрию.