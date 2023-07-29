Георгий Судаков пропустит начало сезона из-за аппендицита. Полузащитник – лидер Шахтера.

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"Дальше – больше"

Георгий Судаков с определенной грустью, однако верой в будущее самостоятельно сообщил, что он не сможет быть в обойме донецкого коллектива определенный период. Полузащитник анонсировал свое отсутствие, вызванное довольно неожиданным фактом. Судаков отметил, что он пропустит начало сезона из-за аппендицита, однако воспринимает такой диагноз, как испытание, которое должно с достоинством пройти.

К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше,

– написал Судаков.

Слова Судакова / инстаграммы полузащитника

Кстати говоря. Свой первый матч в новом сезоне Шахтер сыграет против Металлиста 1925 года в рамках Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится уже 29 июля в 17:00.

Судаков в прошлом сезоне в составе Шахтера