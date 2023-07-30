Валерию Бондарю предварительно диагностировали перелом ключицы. Футболист получил травму в первом же официальном матче.

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"Горнякам" не позавидуешь

Молодой центральный защитник может пропустить значительную часть сезона из-за непредвиденных проблем. Валерий Бондарь получил страшную травму в стартовом матче Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер встретился с Металлистом 1925. Донецкий коллектив смог одержать победу в матче со счетом 1:2 в дебютном матче Патрика ван Лаувена во главе "кротов", однако в конце встречи произошел очень досадный эпизод.

Валерий Бондарь пошел в верховую борьбу на последней четвертой компенсированной минуте с Дмитрием Юсовым, который в свою очередь пассивно отыгрывал эпизод, не действовав активно против футболиста "кротов". Но вот нападающий харьковчан нечаянно раскрутил в воздухе защитника "горняков", перелетевшего через своего оппонента и больно упавшего на землю. Футболист не смог доиграть матч до конца, поэтому его забрали с поля на носилках. После завершения встречи Бондаря сразу же увезли в больницу, где ему предварительно диагностировали перелом ключицы.

Стоит отметить. Начало сезона пропустит еще один игрок Шахтера Георгий Судаков, находящийся в лидерских позициях в состоянии "кротов". У полузащитника обнаружили аппендицит.

Видео жуткого эпизода с травмой Бондаря (6:43):