После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие федерации дисквалифицировали спортсменов из РФ. Впрочем, это не касается тенниса.

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Спортсменки из стран-террористок продолжают играть в туре WTA только под нейтральным флагом. Они нередко пересекаются с украинскими соперницами и те отказываются им пожимать руку.

Третья ракетка России Людмила Самсонова высказала свое мнение на этот счет. Она не побоялась открыто назвать причину такой нелюбви к ним со стороны представителей Украины.

Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не напрягает, это понятно, потому что их страну бомбят. Но я считаю, что спорт и политика должны быть разделены. В конце концов, мы тоже люди и только игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в России. Я ставлю себя на их место и пытаюсь представить, как это может быть тяжело. Мы старались использовать теннис для объединения. В свое время мы многое предлагали WTA и ATP. Все это было отвергнуто. Вокруг много ненависти, но я их не виню,

– призналась Самсонова.

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Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина также высказала очень приближенную к адекватной позицию. Она понимает, что у украинцев достаточно причин ненавидеть россиян.

Отметим, что этим летом россияне и белорусы смогут участвовать на Уимблдоне, который стартует 3 июля. В прошлом году устроители соревнований, несмотря на позиции WTA и ATP, запретили представителям стран-террористок выходить на британский корт.