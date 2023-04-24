Блогер и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Смоловой раскритиковал Валерия Бондаря за его "детское поведение" в матче с киевским Динамо (1:1). Эксперт считает, что защитник может навлечь на себя таким образом беду.

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Соведущий "ТаТоТаке" рассказал, что Бондарю стоит меньше разговаривать на поле как в сторону арбитра, так и в сторону соперников. Блогер сравнил Валерия с маленьким ребенком, который вечно жалуется. Смоловой считает, что придет время и кто-то "научит" молодого защитника Шахтера манере общения.

Сильно в этой игре раздражал Бондарь. Я помню детский сад. Там были такие детки, что постоянно бегали к учителям и жаловались на что угодно. И вот каждый эпизод он кричит во все горло: "Желтая, желтая!", "Арбитр, желтая!", "Это фол!". И так абсолютно каждый эпизод. Человек половину матча разговаривал. Был эпизод, который меня реально "убил", когда он, не прикоснувшись к мячу, сыграл в ноги Волошину, а потом еще начал на него кричать и что-то рассказывать. Встретится на пути Бондаря когда-нибудь человек, после которого все закончится,

– рассказал Смоловой.

Карьера Валерия Бондаря