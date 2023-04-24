По информации журналиста Михаила Спиваковского, 29-летним вратарем Динамо и сборной Украины интересовался сам Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" рассматривали Георгия Бущана как второго голкипера после испанца Давида де Хеа.
Смотрите также Шапаренко возвращается к тренировкам в Динамо после ужасной травмы в Лиге Европы: видео
Солидный интерес из Англии
Однако люди, по которым последнее слово, не приняли решения в пользу украинского футболиста. В "ТаТоТаке" подчеркнули, что кандидатуру Бущана рассматривали и обсуждали почти во всех топовых лигах и многих клубах Европы.
Моя аналитика такова. Бущан довольно поздно раскрылся, у него было два-три крутых сезона. Пока ему уже 29, его преследуют травмы – подряд две операции. Проблемы очевидны. Думаю, у Шаблия с Бущаном будут проблемы. Игрок в непонятном состоянии, после операции, возраст такой,
– добавили в "ТаТоТаке".
Журналист заявил, что Динамо и его президент Игорь Суркис хочет продать Бущана. Но после травм это будет сделать не так легко. По его мнению, Бущан не будет переходить в клуб, где будет получать меньшую зарплату, чем получает в Киеве. В столичном гранде Георгий получает около миллиона.
Да и киевляне не отпустят своего первого номера меньше, чем более 5 миллионов.
К слову, Динамо после 22-х сыгранных матчей занимает 4-е место в УПЛ, имея в своем активе 41 очко. В крайнем поединке киевляне вырвали ничью у Шахтера 1:1 благодаря классному голу со штрафного от Александра Андриевского.
Как Бущан выступает за Динамо
- Еще в 2009 году начал свои выступления в структуре киевского клуба. Однако присоединился к главной команде киевлян только в 2017 году.
- С каждым годом завоевывал место в "основе" Динамо.
- В текущем сезоне до травмы успел провести 13 матчей, в которых пропустил 17 голов и 5 раз покинул свои ворота "на замке".
- Последний раз выходил на поле 30 ноября 2022 года в матче против Металлиста, в котором сыграл на ноль 3:0.
- В общей сложности в футболке "бело-синих" Бущан провел уже 117 поединков (106 пропущенных голов и 50 "сухих" матчей).
- У него контракт с киевским клубом до конца июня 2026 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость Георгия составляет 10 миллионов евро