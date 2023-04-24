Блогер і співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий розкритикував Валерія Бондаря за його "дитячу поведінку" у матчі з київським Динамо (1:1). Експерт вважає, що захисник може накликати на себе таким чином біду.

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Співведучий "ТаТоТаке" розповів, що Бондарю варто менше розмовляти на полі, як у сторону арбітра, так і у сторону суперників. Блогер порівняв Валерія з маленькою дитиною, яка вічно на все скаржиться. Смоловий вважає, що прийде час і хтось "навчить" молодого захисника Шахтаря манері спілкування.

Сильно в цій грі дратував Бондар. Я пам'ятаю дитячий садок. Там були такі дітки, що постійно бігали до вчителів і скаржилися на будь-що. І ось кожен епізод він кричить на все горло: "Жовта, жовта!", "Арбітр, жовта!", "Це фол!". І так абсолютно кожен епізод. Людина половину матчу розмовляла. Був епізод, який мене реально "вбив", коли він, не торкнувшись м’яча, зіграв у ноги Волошину, а потім ще почав на нього кричати і щось розповідати. Зустрінеться на шляху Бондаря колись людина, після якої все закінчиться,

– розповів Смоловий.

Кар'єра Валерія Бондаря