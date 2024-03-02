Брентфорд – Челси – 2:2
Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисаси, 83.
В поединке 27-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на домашнем стадионе "Брентфорд Коммьюнити" принимал Челси. Украинское дерби в АПЛ завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.
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Челси с Мудриком сыграл вничью с Брентфордом Ярмолюка
Украинских болельщиков прежде всего интересовал именно данный матч в программе 27-го тура, ведь за Брентфорд выступает Егор Ярмолюк, а в Челси играет Михаил Мудрик. Правда, оба украинца начали игру на скамейке запасных.
Челси после первого тайма был впереди благодаря голу Николя Джексона, однако Расмуссен и Висса еще до экватора второго тайма склонили чаши весов в пользу Брентфорда. "Пенсионеры" были близки к поражению, однако таки сумели вырвать зачетный балл.
Челси, имея 36 очков в активе, занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У Брентфорда 26 баллов и 15-я строчка в чемпионате.
Видеообзор матча Брентфорд – Челси