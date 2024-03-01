Из-за начала полномасштабной войны в Украине наш футбол потерял почти всех легионеров. Особенно пострадал Шахтер, за который играло более десятка иностранцев.

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Битва за игрока Шахтера

Среди них был и правый защитник Винисиус Тобиас, который не успел провести за "горняков" ни матча. В январе 2022-го игрок перешел в Шахтер, а уже в апреле покинул команду.

20-летнего бразильца неожиданно арендовал мадридский Реал. За "бланкос" Тобиас играл в Кастильи, хотя и в первой команде успел отыграть один матч. СМИ сообщали, что Реал готов выкупить Винисиуса у Шахтера.

Более того, называлась даже сумма в размере 15 миллионов евро. Впрочем клубы пока соглашение не заключили, а на футболиста появился новый претендент. Бразильского защитника хочет у себя видеть Валенсия.

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Команда, где выступает Роман Яремчук, надеется перехватить Тобиаса именно у Шахтера, пока "горняки" не продали его в Реал. Аренда у "бланкос" продлится до конца текущего сезона, а сам контракт с дончанами у Винисиуса рассчитан до 2026 года.