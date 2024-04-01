На прошлой неделе сборная Украины удачно завершила квалификацию на Евро-2024. Команда Сергея Реброва прошла в плей-офф Боснию и Герцеговину и Исландию.

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Что травмировал Яремчук

Одним из героев нашей команды был Роман Яремчук, который отметился голом и ассистом. Однако уже в первом же матче после возвращения в Валенсию форвард получил повреждение.

Яремчук вышел со старта на встречу против Мальорки, но покинул поле уже на 17 минуте. Как сообщают в клубе, Роман травмировал мышцы задней поверхности бедра.

Срок его восстановления пока неизвестен, но форвард сам покидал поле без помощи врачей, что является положительным знаком. Тренер команды Рубен Бараха выразил надежду, что украинец скоро вернется в игру.

Я не знаю серьезности травмы. Ощущение такое, что когда он прилагает усилия, то ломается. Будем надеяться, что это ненадолго. Он приехал из сборной с очень положительной энергией и эмоциями. Жаль, что это произошло в такой удачный для него момент. Это дает альтернативы и возможности другим игрокам, которые хорошо работали,

– заявил коуч.

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Выступления Романа в Испании

Напомним, что Яремчук принадлежит бельгийскому Брюгге. Однако после провального прошлого сезона летом украинец на правах аренды перешел в Валенсию.

Там Роман тоже долгое время был игроком запаса, но в 2024 году завоевал место в основе. На счету форварда в этом сезоне 4 гола в 25-ти матчах за "летучих мышей". Сейчас команда идет восьмой в турнирной таблице Ла Лиги.