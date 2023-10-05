Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук и его помощник Константин Симчук написали заявления об уходе с должностей. Совет Федерации хоккея Украины удовлетворил желание тренеров. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

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В сообщении федерации не упоминается скандальная ситуация с российским паспортом, который СБУ нашла у украинского тренера. В новости говорится, что Вадим Шахрайчук решил сосредоточиться на клубной работе. Это и стало причиной освобождения от должности.

Шахрайчук и Симчук написали заявления о сложении полномочий тренеров национальной сборной Украины. Причиной такого решения стало желание сконцентрироваться на клубной работе. Напомним, что Вадим Шахрайчук возглавил новичка чемпионата Украины Киев Кепиталз, а Константин Симчук продолжает работать в тренерском штабе Сокола и является директором ДЮСШ Сокол,

– говорится в заявлении ФХУ.

Напомним, еще в мае 2023 года Служба безопасности Украины обнаружила паспорт РФ у главного тренера сборной Украины по хоккею Вадима Шахрайчука. Соответствующее письмо поступило в Министерство молодежи и спорта Украины.

Согласно данным СБУ, Шахрайчук получил российский паспорт в 2008 году. Тогда он выступал в российском чемпионате, где легионерам делали гражданство РФ. После возвращения в Украину Шахрайчук не отказался от паспорта, который в настоящее время остается действительным.

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