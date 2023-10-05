Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук и его помощник Константин Симчук написали заявления об уходе с должностей. Совет Федерации хоккея Украины удовлетворил желание тренеров. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.
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В сообщении федерации не упоминается скандальная ситуация с российским паспортом, который СБУ нашла у украинского тренера. В новости говорится, что Вадим Шахрайчук решил сосредоточиться на клубной работе. Это и стало причиной освобождения от должности.
Шахрайчук и Симчук написали заявления о сложении полномочий тренеров национальной сборной Украины. Причиной такого решения стало желание сконцентрироваться на клубной работе. Напомним, что Вадим Шахрайчук возглавил новичка чемпионата Украины Киев Кепиталз, а Константин Симчук продолжает работать в тренерском штабе Сокола и является директором ДЮСШ Сокол,
– говорится в заявлении ФХУ.
Напомним, еще в мае 2023 года Служба безопасности Украины обнаружила паспорт РФ у главного тренера сборной Украины по хоккею Вадима Шахрайчука. Соответствующее письмо поступило в Министерство молодежи и спорта Украины.
Согласно данным СБУ, Шахрайчук получил российский паспорт в 2008 году. Тогда он выступал в российском чемпионате, где легионерам делали гражданство РФ. После возвращения в Украину Шахрайчук не отказался от паспорта, который в настоящее время остается действительным.
Шахрайчук во главе сборной Украины по хоккею
- Напомним, что Вадим Шахрайчук возглавил "сине-желтых" в марте 2021 года.
- Под его руководством сборная Украины стала третьей на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1В.
- В 2023 году "сине-желтые" в том же дивизионе закончили турнир на втором месте, остановившись в шаге от повышения в классе.
- Также сборная под руководством Шахрайчука принимала участие в двух Еврочелледжах в 2021 и 2022 годах. Кроме того, на ее счету третье место на Мемориале Тамаша Шаркози в Венгрии в ноябре 2022 года.