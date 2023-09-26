20 сентября Федерация хоккея Украины отстранила от работы со сборной главного тренера Вадима Шахрайчука. Однако причины такого решения не сообщались. Тогда такие действия в Федерации было назвали промежуточными.

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Игра в молчанку Федерации и Минмолодежьспорта

По информации СМИ, Служба безопасности Украины у тренера сборной обнаружила российское гражданство. Об этом глава СБУ Василий Малюк проинформировал министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта еще в мае 2023 года. Однако тогда реакции Федерации и министерства не последовало.

В письме СБУ отмечается, что Вадим Шахрайчук приобрел российское гражданство в 2008 году. В настоящее время паспорт РФ остается действительным.

Письмо СБУ Вадиму Гутцайту / телеграмм-канал Курбанова

Российский паспорт Вадима Шахрайчука / телеграмм-канал Курбанова