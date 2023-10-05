Головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук та його помічник Костянтин Сімчук написали заяви про звільнення з посад. Рада Федерації хокею України задовольнила бажання тренерів. Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.

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У повідомленні федерації не згадується скандальна ситуація з російським паспортом, який СБУ знайшла в українського тренера. У новині зазначається, що Вадим Шахрайчук вирішив зосередитися на клубній роботі. Це і стало причиною звільнення з посади.

Шахрайчук і Сімчук написали заяви про складання повноважень тренерів національної збірної України. Причиною такого рішення стало бажання зосередитись на клубній роботі. Нагадаємо, що Вадим Шахрайчук очолив новачка чемпіонату України Київ Кепіталз, а Костянтин Сімчук продовжує працювати в тренерському штабі Сокола та є директором ДЮСШ Сокіл,

– йдеться у заяві ФХУ.

Нагадаємо, ще в травні 2023 року Служба безпеки України виявила паспорт РФ у головного тренера збірної України з хокею Вадима Шахрайчука. Відповідний лист надійшов до Міністерства молоді та спорту України.

Згідно з даними СБУ, Шахрайчук отримав російський паспорт у 2008 році. Тоді він виступав у російському чемпіонаті, де легіонерам робили громадянство РФ. Після повернення в Україну Шахрайчук не відмовився від паспорта, який на цей час залишається дійсним.

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