Головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук та його помічник Костянтин Сімчук написали заяви про звільнення з посад. Рада Федерації хокею України задовольнила бажання тренерів. Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.
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У повідомленні федерації не згадується скандальна ситуація з російським паспортом, який СБУ знайшла в українського тренера. У новині зазначається, що Вадим Шахрайчук вирішив зосередитися на клубній роботі. Це і стало причиною звільнення з посади.
Шахрайчук і Сімчук написали заяви про складання повноважень тренерів національної збірної України. Причиною такого рішення стало бажання зосередитись на клубній роботі. Нагадаємо, що Вадим Шахрайчук очолив новачка чемпіонату України Київ Кепіталз, а Костянтин Сімчук продовжує працювати в тренерському штабі Сокола та є директором ДЮСШ Сокіл,
– йдеться у заяві ФХУ.
Нагадаємо, ще в травні 2023 року Служба безпеки України виявила паспорт РФ у головного тренера збірної України з хокею Вадима Шахрайчука. Відповідний лист надійшов до Міністерства молоді та спорту України.
Згідно з даними СБУ, Шахрайчук отримав російський паспорт у 2008 році. Тоді він виступав у російському чемпіонаті, де легіонерам робили громадянство РФ. Після повернення в Україну Шахрайчук не відмовився від паспорта, який на цей час залишається дійсним.
Шахрайчук на чолі збірної України з хокею
- Нагадаємо, що Вадим Шахрайчук очолив "синьо-жовтих" у березні 2021 року.
- Під його керівництвом збірна України стала третьою на чемпіонаті світу-2022 в дивізіоні 1В.
- У 2023 році "синьо-жовті" в тому ж дивізіоні закінчили турнір на другому місці, зупинившись за крок від підвищення в класі.
- Також збірна під керівництвом Шахрайчука брала участь у двох Єврочелледжах у 2021 та 2022 роках. Крім того, на її рахунку третє місце на Меморіалі Тамаша Шаркозі в Угорщині в листопаді 2022 року.