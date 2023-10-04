Вадим Шахрайчук еще недавно был тренером сборной Украины по хоккею. А также возглавил хоккейный клуб Киев Кепиталз. Однако 19 сентября дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины в ходе рассмотрения дисциплинарного производства отстранил главного тренера национальной сборной команды Украины Вадима Шахрайчука от исполнения должностных обязанностей сроком до двух месяцев или до вынесения окончательного решения. Причин для рассмотрения дисциплинарного производства не называли.

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Однако уже потом стало известно, что еще в мае 2023 года Служба безопасности Украины направила письмо Министерству молодежи и спорта Украины, в котором указывала на то, что у Вадима Шахрайчука есть российское гражданство. Это подтверждалось наличием у него российского паспорта, полученного им еще в 2008 году, и российского ИНН.

Пока же окончательное решение о тренерской работе Шахрайчука в сборной Украины не вынесено. Но Шахрайчук получил еще одно наказание от того же дисциплинарного комитета. Его оштрафовали на 5 тысяч гривен "за некорректные высказывания в адрес официальных лиц матча". Произошло это после матча Киев Кепиталз против Днепра.

"В комментарии по итогам встречи первого тура Favbet лиги, Вадим Валерьевич сосредоточился не на игре, а на том, что (или кто) помешал его команде показать эту игру", – так прокомментировали это решение в Федерации хоккея Украины.